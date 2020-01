Toto Delgado opinó sobre el primer mes del Gobierno Nacional y de La Matanza

Abrahan Toto Delgado, líder de la Agrupación Fe y Esperanza del partido de La Matanza, realizó un balance sobre la gestión de Alberto Fernández y opinó también sobre Fernando Espinoza.

En una charla con la prensa, Toto Delgado manifestó: «Alternando el descanso con la actividad política, aquí a pocos km del centro del distrito disfrutando en una de las zonas plenas de paz y naturaleza de nuestra querida Matanza.

Con muchas expectativas y un fuerte compromiso con esta nueva etapa».

Consultado de como resumiría el primer mes de gobierno nacional dijo que: «Sin dudas se han tomado medidas necesarias a favor del Pueblo, el congelamiento de tarifas de servicios, los bonos a empleados y jubilados, la reducción de intereses en créditos de ANSES, la tarjeta alimentaria, la recuperación de 12 millones de vacunas, todas medidas populares y necesarias que brindan un alivio a la población tan castigada en los últimos años».

También fustigó al gobierno de Macri:«Transcurrió poco tiempo desde que este gobierno tomó las riendas de un caballo hambriento y desbocado, no explotó el dólar y bajo el riesgo país contra los pronósticos agoreros Todo esto no es suficiente pero mi Fe y Esperanza son muy grandes».

Delgado afirmó que su agrupación está trabajando con el oficialismo local matancero: «Cuando el destino de la Patria está en juego no se puede ser tibio, a los tibios los vomita Dios.

Ya me expresé al respecto en su momento, nacimos y moriremos peronistas y cuando por algunas diferencias nos tocó ser oposición lo hicimos de un modo constructivo sin callarnos, pero sin poner palos en la rueda». Al mismo tiempo habló de la gestión del intendente Fernando Espinoza: «Positivo totalmente, un hombre que dejó su escaño en la Cámara para ponerle el hombro a La Matanza, el bono a municipales, el aumento promedio de solo el 28% en la Tarifaría, las colonias de vacaciones para los niños, la reunión con el ministro Arroyo para implementar medidas urgentes ante la emergencia social, no son datos menores que reflejan a las claras el rumbo del gobierno municipal».

Se sabe que el peronismo se unió para ganar estas elecciones y llegar al triunfo, por lo que Delgado destacó su propio rol en su vida política: «No hablo de colgar los botines dado que la esencia que llevamos dentro los militantes de raza nos lo impide pero no ambiciono cargos a esta altura, la política me ha dado muchas satisfacciones, hoy mi lugar está al lado de la gente militando como siempre, aportando mi experiencia y alentando a las nuevas generaciones.

No quisiera dejar esta tierra sin ver una Matanza consolidada con un Pueblo disfrutando lo que se merece y sueño con que de una vez por todas un matancero ocupe el sillón de Dardo Rocha, lo que sería un justo reconocimiento a nuestra Patria chica, en esas cuestiones aportaré mi granito de arena».

En un mensaje claro y directo hacia los matanceros, Toto Delgado expresó: «Por supuesto que para transformar el panorama de tierra arrasada heredado hay asignaturas pendientes, me preocupa mucho la inseguridad pero la implementación de políticas sociales, educación, trabajo tienen mucho que ver con esto, y sobre todo la unidad y el amor como bandera.

Debemos también concientizar a la población para que no se repita que alguien pueda engañarnos tan fácilmente.

Pero repito soy más que optimista, por qué cuando un Pueblo decide su destino lo hace amparado en el designo de Dios.

Gentileza: De La Matanza como vos.

25visitas

Comments

Comentarios