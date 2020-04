El diputado Alejandro Topo Rodriguez es presidente del bloque Consenso Federal, respecto a un nuevo impuesto extraordinario a las grandes riquezas manifestó: «que si afecta a la clase media no lo votará», pero asegura que la idea debería formar parte de un plan fiscal que tenga otros componentes estratégicos, como reducir el IVA.

En el portal Letra P en un artículo firmado por el colega Claudio Mardones, Rodriguez, quien es uno de los políticos más cercanos al exministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo que la recaudación del futuro gravamen debe ser canalizada mediante los bancos públicos, porque las entidades financieras privadas y cooperativas «no arriesgaron nada» en medio de la pandemia. «Es evidente que la idea no salió del ejecutivo», opina Rodríguez, mientras adjudica la demora a una interna del oficialismo. También asegura que el titular del cuerpo, Sergio Massa, tiene un modelo económico «amigable con las finanzas» y los bancos, porque «quiere ser jefe de Gabinete».

Al preguntarle sobre ¿A qué adjudica la demora? Rodriguez manifestó que «Es evidente que primero tiraron el título , después salieron a escribir el contenido y parece que, hasta ahora, no terminaron de ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Ya hablaron de una base inicial de 10 millones de pesos, después de 10.000 millones, luego bajaron a 1.000 millones. No sólo son cifras distintas, sino que representan políticas diametralmente opuestas. Diría que, en este marco de semejante angustia generalizada que viven la Argentina y el mundo, esto podría haberse manejado con más seriedad, más profesionalismo y menos palabrerío».

¿Quiere decir que el Ejecutivo le tira la pelota al Congreso?

«Esta iniciativa no surgió del Ejecutivo. El Presidente señala, y tiene razón, desde lo conceptual, que el Gobierno no aprueba impuestos, sino el Congreso. Pero cada vez que el Ejecutivo necesita un impuesto lo manda y esta vez no

pasó. Hace poco envió el proyecto para gravar las compras en el exterior con el 30%. Con esto está claro que el Ejecutivo no ha tenido una propuesta, sino que surgió de algunos diputados».

Gentileza: https://www.letrap.com.ar/nota/2020-4-24-17-3-0–si-el-impuesto-es-a-los-muy-ricos-hay-que-darle-un-destino-virtuoso

