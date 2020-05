Por la pandemia, aumentará la cantidad de chicos pobres en Argentina

Unicef llamó a fortalecer las políticas de protección social.

700 mil niños y adolescentes argentinos caerán en la pobreza a fines de 2020

Según alerta UNICEF tras un informe publicado este miércoles, el 59% de los chicos (7,7 millones) serán pobres.

El informe detalla que entre 2019 y 2020 la cantidad de niños y adolescentes pobres en la Argentina pasaría de 7 millones a 7,7 millones; y la indigencia 1,8 a 2,1 millones.

Los datos son proyecciones que UNICEF Argentina realizó basadas en las estimaciones de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y de la Encuesta permanente de Hogares del INDEC.

IMPACTO DEL COVID-19

“Los datos nos muestran que el COVID-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia”, señaló Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina.

La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.

Si se considera un indicador de pobreza estructural como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, en los barrios populares el 59% de la niñas y niños reside en viviendas con una carencia estructural. “Preocupa la combinación de elevados niveles de pobreza monetaria y estructural. Si los niños y niñas residen en viviendas inadecuadas o están hacinados, es difícil aplicar medidas de contención efectivas”, explicó Brumana.

El gobierno nacional implementa medidas para contener los efectos del confinamiento. La protección de ingresos de los sectores más vulnerables implicó un aumento presupuestario significativo, de $514 a $650 mil millones: equivale al 2% del PIB estimado para 2020. Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción y los programas de créditos, se estima que las respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PBI.

Sin embargo, la magnitud del desafío requiere el fortalecimiento de las políticas de protección social. En este sentido, UNICEF plantea tres recomendaciones. Sebastian Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF, señaló que es clave mejorar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Proponemos que siga implementándose el bono extraordinario de $3103 a los titulares de la AUH y la asignación por embarazo para todo el 2020 -dijo-. Esta medida implica que el monto total de la AUH supere la línea de indigencia”.

117visitas

MAS NOTICIAS