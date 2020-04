El concejal de La Matanza Miguel Saredi, se pronunció en contra de la liberación de presos en la Argentina.

A través de un comunicado de prensa, dio a conocer su postura manifestando no estar a favor del gobierno en esta intrepidez de liberar a los presos con la excusa de la pandemia.

¡PARTIDO FEDERAL ABRAZA A LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIAS!

Debemos salir de la indignación que nos causa la liberación de presos y ver cómo nuestra

sociedad se encuentra en un estado de indefensión e injusticia.

En el partido federal creemos en los valores del federalismo, en las libertades, en que

todos los argentinos tenemos derechos, garantías pero tambien obligaciones, y

defendemos la democracia y la vida sobretodo. NO somos abolicionistas y trabajamos

para la protección de nuestra ciudadanía frente a todo lo que la ataque, por eso

queremos abrazar y proteger a todas la victimas de delitos aberrantes y sus familias que

sufrieron asesinatos, secuestros, femicidios, violaciones o abusos de menores.

Pensamos en la angustia y dolor, de esos niños, mujeres, abuelos, padres o madres que

son victimas y solo queremos abrazarlos para protegerlos.

“No liberen a los presos” NO es una cuestión ideológica, es una cuestión de respeto a

nuestra sociedad que dice BASTA de que nadie los defienda y que la vida de los

argentinos no valga nada.

Desde Partido Federal ponemos en claro que LA VIDA de los argentinos vale y NO

queremos delincuentes libres sino presos cumpliendo su condena.

Estamos alertas y en estado de protección acompañando a cada familia en su dolor.

Basta !

#NoLiberenaLosPresos

Miguel Saredi

Presidente Bloque Partido Federal HCD La Matanza

