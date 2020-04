Tras la publicación de la resolución 696/2020 y la oficialización del Ministerio de Salud de la Nación de autorizar la prescripción y ventas de medicamentos a través de recetas digitales, el Concejal de Juntos por el Cambio Eduardo “Lalo” Creus, se reunió con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Matanza, Sergio Coronel, donde manifestó su preocupación por la demora de la aplicación de este procedimiento en el distrito.

Se trata de una medida tomada en el marco de la cuarentena y de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, donde se busca que los pacientes con tratamiento oncológico o pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles puedan adquirir sus medicamentos, o cualquier otro medicamento bajo receta exceptuando estupefacientes, a través de recetas electrónicas vía e-mail o whatsapp.

Al ser consultado sobre la reunión, el edil de cambiemos manifestó: “el gobierno nacional emitió una resolución que habilita a que se pueda comprar en las farmacias con recetas electrónicas, sin embargo, en nuestro municipio eso todavía no sucede”.

“Muchos vecinos me hacen llegar esa preocupación a través de mis redes sociales y a través de las reuniones virtuales que estamos sosteniendo localidad por localidad (…) es por esa razón que me comuniqué personalmente con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Sergio Coronel, preocupado ya que nuestro municipio no entraba en la misma lógica que la Ciudad de Buenos Aires y otros lugares, donde los vecinos ya pueden operar y comprar con recetas electrónicas” comentó el concejal.

A su vez agrego: “El presidente del Colegio de Farmacéuticos, me transmitió la necesidad de que el gobierno provincial suscriba a la resolución 696/2020 para que en nuestro municipio se pueda utilizar la comercialización a través de recetas digitales, tal como lo establece la resolución nacional”.

Por último, “también conversamos de como interactuar y coordinar los esfuerzos entre esta institución y los concejales que buscamos estar cerca de la gente, llevando un exhaustivo control de los precios y el abastecimiento de los medicamentos” finalizó Creus.

