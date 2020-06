La Matanza procura anticiparse al virus y amplía los controles y test preventivos

Desde hace tres semanas La Matanza ha intensificado en los barrios populares el

Plan DetectAR, el relevamiento y el testeo preventivo de Coronavirus. Respecto a su

población, sigue estando por debajo de la media de contagios nacional y provincial,

incluso muy por debajo de la media del AMBA y el resto del Conurbano. No obstante, el

intendente Fernando Espinoza, presente en un operativo en la Localidad de Virrey del

Pino, llamó a no relajarse y redoblar esfuerzos y compromiso sobre todo en las próximas

semanas: «Como dijo el Papa Francisco, no hay que cantar victoria”. Y llamó a cuidarse

más que nunca “porque los días más difíciles son los que están por venir” y llamó a

recapacitar por las imágenes de imprudencia y relajamiento que se vieron en la Ciudad

de Buenos Aires en los últimos días. “Hay que cuidarse más que nunca. Seamos

responsables, seamos solidarios”, dijo.

En el marco del operativo DetectAR, un operativo conjunto entre municipios,

Nación y Provincia, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, destacó el trabajo

de prevención que se viene haciendo en los barrios populares, que ya suman trece,

monitoreando casa por casa la existencia de casos sospechosos de Covid-19. Desde la

Localidad de Virrey del Pino, y en el marco de un operativo, señaló: “como lo venimos

haciendo desde del 17 de mayo, acá en La Matanza tomamos con antelación las medidas

de ir directamente a cada ciudad, a cada barrio donde vemos un pequeño foco de contagio

para hacer un control casa por casa”.

En cuanto al éxito de estos controles preventivos que ya abarcaron a 13 barrios del

municipio, Espinoza explicó que, “hasta hoy, más de 30.000 personas han sido visitadas

por nuestros equipos médicos, los de la Nación y los de la provincia, en un trabajo en

Subsecretaría de Comunicación, Prensa y Difusión

Teléfonos: 4651-0101/09 (Int. 239) // 4651-0541

Correo electrónico:lamatanzaprensa@gmail.com

Web:www.lamatanza.gov.ar

conjunto. Y gracias a Dios se están dando muy buenos resultados. Por ejemplo, hoy se

visitaron a 3897 vecinos y hubo que realizar nada más que cuatro hisopados por ser casos

sospechosos”.

El Jefe Comunal también dio cuenta de cómo se implementan y deciden los

controles junto a los equipos de infectólogos y epidemiólogos. “Se toma le decisión sobre

a qué lugar se va según los últimos 5 días de pico de contagio de cada ciudad o de cada

barrio. Mañana vamos a ir a Ciudad Madero, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires a

la altura de General Paz y Ricchieri, un barrio donde se han producido algunos contagios

y entonces vamos rápidamente para prevenir que se produzcan más casos y se propague

el virus”.

En ese sentido, remarcó que “para nosotros lo principal, por supuesto, es estar y

seguir estando en alerta minuto a minuto y con la actitud de ejecutar acciones tempranas

de prevención, que hacen que, si se encuentra algún contagio positivo, se traslade

rápidamente a la familia y a sus contactos estrechos a un centro de aislamiento para evitar

que se sigan contagiando otras familias si fuera necesario”.

“Estamos yendo a buscar el coronavirus a cada una de las ciudades y no esperando

que la gente llamé para ver si están contagiados. Es la mejor manera de prevenir y evitar

tener que lamentar más casos positivos.»

Respecto a la respuesta de los vecinos ante los operativos, Espinoza se mostró

sorprendido y agradecido por la reacción que encuentran en cada barrio. “La verdad es

que la gente nos recibe con mucho agradecimiento. Recién estuve hablando con los

vecinos y lo único que hacen es dar palabras de aliento y agradecimiento, cuando en

realidad somos nosotros quienes nos acercamos a ellos para darles palabra de aliento en

medio de semejante pandemia y con tantos días de asilamiento preventivo”.

No obstante, parafraseando al Sumo Pontífice, no dejó de mostrarse preocupado

por lo que viene, ya que el país no ha alcanzado hasta el momento el pico de la pandemia,

que se espera sea en el transcurso de este mes. “Como dijo el Papa Francisco el domingo

pasado, ‘no hay que cantar victoria’. Tenemos que seguir cuidándonos mucho porque los

días más difíciles son los que están por venir. Por eso les pido por favor a todos los vecinos,

a todos los bonaerenses y a todos los argentinos que entendamos que tenemos que

cuidarnos más y que en la calle tienen que estar nada más que los trabajadores esenciales

y permitidos”.

En ese sentido, tuvo una reflexión respecto a las imágenes que se vieron en la

Ciudad de Buenos Aires con aglomeraciones de personas corriendo y caminando en

plazas: “Me parece que en este momento hay que recapacitar mucho sobre esto, porque

vimos algunas imágenes de relajamiento e imprudencia como las que vimos en Capital

Federal con el tema de la apertura y la flexibilización que permitió que la gente pueda salir

a correr por los parques”. El intendente añadió que, “en definitiva, nos estamos cuidando

todos y no podemos perder lo que logramos en la argentina después de 80 días de

aislamiento y esfuerzo de todos. Por eso hay que cuidarse más que nunca. Seamos

responsables, seamos solidarios”, finalizó.

Hace unos días, cuando la tasa de contagios empezó a crecer, Fernando Espinoza

señalaba que “el virus no sabe de avenidas ni de calles que nos separan” y que “no se

trata de cerrarle la puerta a nadie, sino de cuidarnos entre todos”. Hoy insistió en esos

conceptos y a llamó a la reflexión a todos para que el criterio sea uno solo, “porque uno

solo es el enemigo mortal que nos afecta”. También, citando al Papa Francisco, subrayó

que “nadie se salva solo”

El operativo de hoy se realizó en la localidad de Virrey del Pino. Los promotores de

salud relevaron 3.897 vecinos yendo casa por casa. Se encontraron 4 casos sospechosos,

a los que se les realizó un hisopado y están aislados a la espera de los resultados para

activar o no el protocolo correspondiente.

La Matanza es un distrito que hoy está muy por debajo de la media nacional del

AMBA y el Conurbano en la cantidad de contagios en relación con su población. Asimismo,

desde el inicio de la cuarentena multiplicó las camas de atención y aislamiento Cuenta con

2056 camas de internación entre el sector público y privado y 4000 camas de aislamiento

ya preparadas.

91visitas

MAS NOTICIAS