Espinoza se reunió con el intendente Valenzuela

El intendente de La Matanza, recibió en su despacho a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, para juntos trabajar en conjunto contra el coronavirus.

Tras la reunión, Fernando Espinoza manifestó: «Estoy muy feliz de tenerlo a Diego, acá en La Matanza, tuvimos una charla en una reunión de trabajo excelente, hemos hecho terribles esfuerzos trabajando para tratar de que el coronavirus no genere tanto dolor en nuestra gente»

De acuerdo a las actividades sanitarias en el distrito matancero, Espinoza subrayó que «lo hacemos todos los días, en los controles de tránsito, en la seguridad, en las desinfecciones de los colectivos, en lo que tiene que ver con la sanitizacion del espacio público».

En un mensaje a los vecinos el alcalde matancero apuntó a los «anticuarentenas» señalando y anticipando que: «Hay una pospandemia, hay una Argentina que viene, una Argentina que tiene futuro, vamos a seguir trabajando juntos, en la reactivación de las industrias, de generar la mayor apertura económica que podamos para nuestros comerciantes, nuestros industriales y para los que mas necesitan. Sabemos que vienen los días mas difíciles. Este coronavirus no mide divisiones, no hay avenidas que dividan al coronavirus. Están equivocados algunos argentinos que piensan que el problema es la cuarentena, no, el problema es la pandemia, no la cuarentena».

Por su parte, el alcalde de 3F, Diego Valenzuela dijo que el encuentro con Espinoza fue dentro de una»importante reunión de trabajo con Fernando, somos vecinos, hacía rato que quería venir a visitarlo, para conversar los temas comunes, viene una etapa difícil y tenemos que lograr la mejor gestión posible, para transitar con trabajo, con inclusión, lo que se viene».

