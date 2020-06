El concejal Lalo Creus presentó un proyecto para evitar que estafen a la gente con la venta de lotes

Esta tarde, el presidente del bloque Cambiemos Juntos La Matanza, Eduardo “Lalo” Creus, presentó una iniciativa para la creación del programa “lotes con servicios” como respuesta a la situación que actualmente atraviesa el distrito de La Matanza con respecto a la toma de terrenos.

Se trata de una iniciativa que busca la creación de un programa para abastecer de los servicios básicos como energía, agua, saneamiento e infraestructura a lotes sin servicios que están fuera del desarrollo urbano municipal.

Es por ello que Lalo Creus habló con Reportero24hd y dijo que en principio, tras analizar la situación de los terrenos de Ciudad Evita: «El oficialismo nos ha propuesto sacar una declaración conjunta, repudiando y rechazando la ocupación de tierras, la utilización de la necesidad por parte de personajes que no tienen ningún escrúpulo, nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo particularmente propuse un proyecto concreto para hacer loteos en La Matanza, que permitan a la gente la tierra para vivir, y su primera vivienda. Va a seguir la discusión lamentablemente, porque no es la primera vez que esto sucede en Ciudad Evita, ni en La Matanza, el municipio va reaccionando por detrás de los hechos, y me parece que esto es un logro de los vecinos de Ciudad Evita».



