La cuarentena impuesta para evitar la propagación del coronavirus está resultando efectiva. La mayoría de nosotros está todo el día en casa. Y esto está salvando vidas del temible coronavirus. La comunicación con los demás se concreta virtualmente con el uso, principalmente, del teléfono móvil. Todos agradecemos, más que nunca, contar con esta tecnología que hace posible la sociabilidad a través de las redes sociales y también el trabajo y el entretenimiento, haciendo más tolerable el aislamiento. Sin embargo, al momento de salir de casa, para compras, visitas obligadas o trabajo, quienes están autorizados, el uso de los teléfonos móviles sigue constituyendo un riesgo. Los siniestros de tránsito, no han disminuido en la misma proporción que la circulación de personas, y esto es una llamada de atención para los conductores autorizados a circular y también para los peatones. Los conductores pueden sentirse más seguros al ver poco tránsito, y optan por usar el celular mientras conducen. También los peatones se arriesgan a cruzar distraídos utilizando el teléfono, confiados en que hay pocos vehículos. Usar el teléfono mientras se conduce o cuando se cruza la calle a pie, multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro de tránsito. Mientras se habla por teléfono, aunque sea manos libres, se pierde la capacidad de concentración necesaria para conducir, no se mantiene una velocidad constante, la distancia de seguridad no es suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente. Ni hablar de los que conducen a ciegas por cientos de metros, mientras leen o responden mensajes. (Ver la Campaña: El celular al volante mata) Diferentes estudios revelan que “tras minuto y medio de hablar por el móvil el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, y el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada. Además, la peligrosidad por el uso inadecuado del mismo puede llegar a ser equiparable a la conducción con exceso de alcohol.” No utilices el celular ni otros aparatos que causan distracción y tensión al conducir. Tampoco al circular como peatón En la cuarentena no usar el celular en la calle salva vidas