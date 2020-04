Este jueves habrá sesión hasta el momento (virtual) en el HCD de La Matanza, y en la previa, la bancada de Juntos por el Cambio decidió romper su bloque expulsando a uno de sus integrantes, el concejal Lalo Creus.

Según publica El1Digital, «pasado el mediodía, la titular del bloque opositor, Pamela Loisi, elevó una nota formal a la presidenta del HCD local, Liliana Pintos, con la que le informó “la nueva conformación” del espacio legislativo que, ahora, contará con solo cuatro integrantes».

En marzo se conformó la mesa de Juntos por el Cambio presidida por el derrotado Alejandro Finocchiaro que fue candidato a intendente en 2019. Desde allí, el propio Creus, «referente de Identidad Vecinal reconoció públicamente, por primera vez, que el espacio cambiemita atravesaba “diferencias políticas”. “En La Matanza, no se construyó la calidad de representación que amerita el espacio. No estoy de acuerdo con apurar, en un momento donde la agenda pasa por la salud y la inseguridad, una presentación sesgada. Es un momento para abrir nuestro espacio y no para cerrarlo”, había planteado.

Ante esta publicación, decidimos hablar con el propio Lalo Creus quien nos manifestó: «Hoy tenido muchísima actividad vinculado sobre todo al tema de esta nueva sensación de incertidumbre e inseguridad que tenemos y además del Dengue y el Coronavirus, porque los vecinos están preocupados a ver quien de los delincuentes se los afectó liberan, por eso he estado trabajando con gente de víctimas de inseguridad y con abogados. En medio de eso recibo una llamada que me comentan que iban a presentar un nuevo bloque y que yo, no estaba incluído, si bien no pude profundizar en la conversación, me di por enterado. La decisión tiene que ver que yo no respeto o no me disciplino a una mesa que se conformó dentro de nuestro espacio, pero eso no está alejado de la verdad, pero no creo que eso justifique no podamos trabajar los concejales todos juntos como lo hicimos hasta acá, lo que tampoco creo es que yo me deba preocupar por estas cosas, si bien me afecta, me duele y me sorprende, no me tiene que distraer de lo mas importante que es que yo trabajo para la gente y mi sueldo desde el 10 de diciembre lo está pagando el vecino de La Matanza» «.

