Ante la pandemia que vivimos, la salud es el eje principal para evitar el contagio del Covid-19, pero de pronto, la sociedad se encontró con un detenimiento en sus ingresos y eso conlleva a múltiples entorpecimientos a la hora de pagar o cobrar determinados compromisos, y uno de ellos es el tema del alquiler, una situación que muchos lectores nos vienen preguntando, ya que a veces no está del todo claro lo expuesto por el gobierno. Para evacuar esas dudas, consultamos al Dr. Javier Montenegro (T 77 F 946 CPACF CEL: 1131321972), quien amablemente nos respondió a alguna de esas dudas, y está expresamente abierto a responder a nuestros lectores para el buen entendimiento de como proceder en estos tiempos de cuarentena.

«La pandemia nos acecha en la vida sanitaria y nos provoca también consecuencias económicas, especialmente, impactan cuando hablamos de los inquilinos y locatarios. Actualmente en los contratos de alquiler de una propiedad, por la crisis económica sin precedentes que vive el mundo y se reciente aún más en nuestro país, la gran mayoría de los inquilinos no pueden cumplir con el pago, y eso provoca rispideces y efectos no deseados entre las personas que han firmado un contrato de cualquier naturaleza y donde tendrán que reconvenir sus deberes y derechos.

Toda persona entiende que incumplir un contrato genera una deuda, aunque en esta situación el deudor no es responsable por no poder pagar, si leyó bien, no es responsable por no pagar, nuestro Código Civil y Comercial, prevé formas que actúan en defensa de los perjudicados.

Sabemos que la regla general es pagar, pero algunos deudores, hoy estarían en una situación de imposible cumplimiento, según nuestro Código Civil, en su Art 955 habilitaría al deudor a no pagar, liberándolo, porque los decretos presidenciales emitidos en nuestro país limitan el normal desarrollo comercial y laboral generando consecuencias en el ingreso de dinero en cada familia argentina afectada por la crisis.

Sabemos también, que quien debe recibir la prestación y no la recibe, va a perseguir lo que le corresponde, en la que el deudor deberá probar lo que invoca, aunque cada caso es particular según los rubros en los decretos mencionados.

La prohibición por la sanidad de todos nosotros, afecta la ejecución de una actividad comercial o laboral, por lo que suspende la obligación de pagar por parte del deudor porque es sobrevenida, es decir, comenzó luego de la firma del contrato que las partes celebraron y que se da en la mayoría de los casos.

El Art 1730 del nuevo código asocia el caso fortuito a la fuerza mayor y si de esto se desprende la causa del incumplimiento liberaría al deudor, produciendo la suspensión del pago e intereses del contrato, hasta tanto se habiliten las actividades comerciales y/o laborales, donde concluida esta se reanudarían automáticamente.

Este caso expuesto por el Dr. Javier Montenegro ya circula como procedimiento a efectuarse entre las partes interesadas, lo cual en forma virtual llegan a ponerse de acuerdo según el contexto que los aborde».

15visitas

Comments

Comentarios