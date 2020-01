Alberto Fernández y su primer balance de gestión

Hoy viernes se cumple el primer mes de su mandato, el presidente Alberto Fernández aseguró que el balance de lo hecho hasta ahora por su gestión «es positivo» y le pidió a los sectores que «tienen que hacer el aporte que no se enojen».

«En mi caso (el balance), es positivo, hemos logrado tranquilizar la economía, poner en marcha algunos proyectos que garantizan la recuperación del trabajo y la inversión«, manifestó el Presidente de los argentinos; «Estoy contento porque lo que dijimos, lo cumplimos«. «El orden de las cuentas del Estado ésta vez no lo van a pagar los que menos tienen, y les pido a quienes tienen que hacer el aporte que no se enojen, que entiendan la situación en la que estamos. Hubiéramos querido que no fuera así, no exigirle a nadie tanto, pero hay que hacerlo».

